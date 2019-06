ROMA. Crolla l'affluenza alle elezioni per i ballottaggi. Alle 19 ha votato il 37,4%: ben 17 punti in meno rispetto al primo turno del 26 maggio. Lo si legge sul sito del ministero dell'Interno, con dati definitivi per le sezioni elettorali di 134 comuni interessati al voto. Le urne resteranno aperte fino alle 23. Sono 17 i Comuni chiamati alle urne in Campania, dei quali 5 nella provincia di Napoli: Bacoli, Casoria, Casavatore, Nola e Grumo Nevano. È del 31,20% l'affluenza alle urne registrata alle 19 nei 17 Comuni della Campania chiamati al voto per l'elezione del sindaco. Due settimane fa, nell'election day con le Europee, alle 19 aveva votato il 51,77%.

Questi i comuni della Campania al voto e gli aspiranti sindaci:

AVELLINO: FESTA – CIPRIANO

ARIANO IRPINO: GAMBACORTA – FRANZA

CASTEL BARONIA: MARTONE – MONTALBETTI

AVERSA: ALFONSO GOLIA – GIANLUCA GOLIA

CAPUA: BRANCO – DI RIENZO

CASAL DI PRINCIPE: NATALE – PETRILLO

CASTEL VOLTURNO: PETRELLA – OLIVA

BACOLI: DELLA RAGIONE – SAVOIA

CASAVATORE: SOLLO – MAGLIONE

CASORIA: BENE – RUSSO

GRUMO NEVANO: DI BERNARDO – CAMPANILE

NOLA: MINIERI – TRINCHESE

BARONISSI: VALIANTE – GALDI

CAPACCIO PAESTUM: ALFIERI – VOZA

PAGANI: GAMBINO – BOTTONE

SARNO: CANFORA – COCCA

SCAFATI: SALVATI – RUSSO

Complessivamente i Comuni chiamati oggi alle urne per il ballottaggio sono 136, tra cui 15 capoluoghi di provincia: Potenza, Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio nell'Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato, Rovigo. Nella maggior parte di queste città, ben dieci, si tratterà di una sfida tra i due candidati sindaco di centrodestra e centrosinistra, nel solo caso di Campobasso è della partita il Movimento 5 Stelle che se la vede contro il centrodestra. Se ad Ascoli Piceno il duello è tutto dentro l'area di centrodestra, in tre città alla contesa è arrivato un candidato appoggiato da movimenti civici che se la gioca, a Biella e Potenza, con il centrodestra mentre ad Avellino con il centrosinistra.