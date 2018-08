Burrasca in arrivo

Ferragosto, arriva la burrasca. Il tempo sta infatti cambiando e l'anticiclone africano, ormai indebolito, lascerà spazio ad un'intensa perturbazione atlantica collegata ad una bassa pressione. Questo quanto prevedono gli esperti de ilMeteo.it, che avvertono di come, già da oggi, violenti temporali si abbatteranno su Piemonte, Lombardia come a Milano e Liguria per poi dilagare verso il Triveneto entro sera.

Per gli esperti sarà però domani la giornata peggiore, con piogge e temporali e grandine che colpiranno duramente il Nordest, la Lombardia orientale, la Toscana, l'Umbria, il Lazio fino a Roma e le regioni adriatiche. Giù le temperature, con un calo fino a 10°C.

Che tempo farà il 15? Per ilMeteo.it sarà un Ferragosto decisamente instabile al Centro e poi anche al Sud, ancora con temporali e grandinate. Segno inverso invece al Nord: dove l'aumento della pressione farà tornare il sole su tutte le regioni. Per Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, da giovedì a domenica 19 agosto il tempo continuerà a rimanere compromesso, specie nel pomeriggio, sulle regioni meridionali, sul Lazio e localmente sulla Toscana e fin verso le zone costiere. Per quanto riguarda le temperature, dopo il drastico calo atteso da martedì e giovedì, torneranno lentamente a risalire misurando valori superiori ai 30-32°C da sabato 18.