Giornalisti, Zalambani nuovo presidente Unaga

ROMA. Presso la sede della FNSI a Roma, a conclusione del proprio Congresso elettivo nazionale, Roberto Zalambani (Arga Emilia Romagna) è stato eletto, all’unanimità e per acclamazione, nuovo presidente di Unaga-FNSI, L'Unione nazionale delle Arga, il Gruppo di specializzazione della FNSI dei giornalisti di agricoltura, alimentazione e ambiente. Succede a Mimmo Vita, past president in uscita al termine di due mandati. Segretario Generale di Unaga è stato eletto all'unanimità per acclamazione Gian Paolo Girelli (Arga Friuli Venezia Giulia).

Il Congresso che ha eletto il nuovo gruppo dirigente di Unaga è stato introdotto dal saluto di Raffaele Lorusso Segretario Generale Fnsi e dall'intervento di Carlo Parisi, Segretario Generale Aggiunto della Federazione Nazionale Stampa Italiana e responsabile in Federazione dei Gruppi di Specializzazione che ha sottolineato il ruolo strategico di questa componente per un paese come l'Italia, campione del mondo di bellezza e cultura, di alimentazione e biodiversità ma poco e male organizzate ed ancor meno comunicate. Perciò, Parisi ha voluto essere da sprone per i colleghi, riuniti nella loro massima espressione istituzionale, a rendersi sempre più attivi per informare compitamente e bene su queste enormi potenzialità, ancora per la gran parte da esprimere.

Affiancheranno Roberto Zalambani, due vicepresidenti Geppina Landolfo (Arga Campania) e Donato Fioriti (Argalam, Lazio-Abruzzo-Molise, vicario).

Il consiglio nazionale è composto, oltreché dal presidente e dai due vicepresidenti, dai consiglieri Donato Sinigaglia (Veneto), Efrem Tassinato (Veneto), Ugo Iezzi (Argalam), Gian Paolo Girelli (Arga Fvg), Giacomo Cavuta (Argalam), Cristiana Persia (Argalam), Manuela Lacaria (Arga Calabria), Carmelo Vazzana (Arga Calabria), Giampaolo Necco (Arga Campania), Pinuccio Pomo (Arga Puglia), Andrea Guolo (Arga Emilia Romagna), Nino Di Cara (Arga Sicilia).

Nominati anche i revisori dei conti Fabrizio Mandorlini (Arga Toscana), Maurizio Orrù (Arga Sardegna) e Roberto Ambrogi (Argalam). Efrem Tassinato è stato confermato tesoriere e responsabile della segreteria nazionale.

Il consiglio nazionale è integrato dai presidenti in carica delle Arga: Carlo Morandini (Friuli Venezia Giulia); Fabrizio Stelluto (Veneto, Trentino Alto Adige); Lisa Bellocchi (Emilia Romagna, Marche, Umbria); Fabio Benati (Lombardia, Liguria); Fiorenzo Cincotti (Piemonte, Valle D'Aosta); Franco Polidori (Toscana); Michele Peragine (Puglia); Andrea Musmeci (Calabria); Mario Liberto (Sicilia); Celestino Moro (Sardegna).