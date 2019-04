Sua Altezza Reale il Principe Don Pedro di Borbone Due Sicilie è tornato a Napoli per il Solenne Pontificale in onore di San Giorgio Martire che si terrà il 27 Aprile presso la Basilica di Santa Chiara e per partecipare nel pomeriggio di oggi alla “Giornata del Sorriso” presso l’Azienda Ospedaliera Santobono Pausillipon.

-Signore, la sua promessa fatta nell’ultima intervista dello scorso Settembre è stata mantenuta, è ritornato a Napoli. A cosa dobbiamo questa visita?

Prima di tutto una missione speciale ci porta a Napoli. Come saprà, tra gli scopi del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, c’è l’aiuto verso i più bisognosi e sofferenti. Grazie alla collaborazione tra l’Ordine Costantiniano e il Real Circolo Francesco II di Borbone, in veste di Gran Maestro, ho ricevuto l’invito a partecipare alla “Giornata del Sorriso” dal dott. Davide Dell’Aquila, presidente della Fondazione Sorrisi, che attua la clownterapia nei reparti pediatrici e in altre strutture socio sanitarie,portando il sorriso lì dove c’è bisogno tra i piccoli malati.

Io e mio figlio S.A.R. il Principe Don Jaime,Duca di Noto e Gran Prefetto dell’Ordine Costantiniano saremo presso l’Azienda Ospedaliera Santobono Pausillipon di Napoli, una struttura di eccellenza non solo per la Campania, ma uno dei migliori centri in Italia. Un fatto che prima di tutto come Napoletani ci riempie di orgoglio.Anzitutto saremo in prima linea insieme a tutti i volontari della Fondazione Sorrisi a praticare clownterapia regalando sorridi ai bimbi ricoverati in ospedale.

Successivamente incontreremo il Presidente ed il Direttore della Fondazione Santobono, a cui doneremo una moderna apparecchiatura molto utile per il Dipartimento di Oncoematologia Pediatrica. Si tratta di un caschetto con un visore ottico che emette una luce assorbita dall’emoglobina venosa,convertendola in un’immagine dei vasi sanguigni.

Sarò a Napoli naturalmente anche per il Solenne Pontificale di San Giorgio Martire,Patrono dell’Ordine Costantiniano, che il 27 Aprile sarà celebrato nella Basilica di Santa Chiara.

Altezza, quale altro ruolo svolge una istituzione così importante dal punto di vista storico come il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, l’ordine più antico della Cristianità, da lei guidato al giorno d’oggi?

Oggi, l’Ordine Costantiniano è cosciente del fatto che in varie parti del mondo, come abbiamo visto recentemente in Sri Lanka, i cristiani soffrono non solo di incomprensione, ma di una vera e propria persecuzione, essendo vittime di una radicale intolleranza religiosa, vale a dire tutto il contrario di quanto sostenuto dall’Editto di Milano così strettamente legato all’origine del nostro Ordine. Pertanto, l’Ordine Costantiniano pone come uno dei suoi obiettivi, la promozione e la difesa della libertà di culto nelle società in cui vivere la nostra fede diventa più difficile.

Inoltre, e in linea con questa prima idea, l’Ordine mette in pratica un forte sostegno alla avanguardia della Chiesa e di coloro che dedicano tutta la loro vita a predicare alla nuova evangelizzazione e a mettere i Santi Sacramenti a disposizione dei fedeli. Ci riferiamo ai sacerdoti di cui la Chiesa è sempre così bisognosa. Per questo motivo, da molti anni l’Ordine Costantiniano, sostiene seminari diocesani per coloro che chiamati da Dio nella vocazione sacerdotale, iniziano i loro studi teologici, evitando in modo, che questa chiamata non sia impedita o ostacolata da motivi economici.

Altezza che significato riveste per Lei il Pontificale a Napoli?

Questa visita a Napoli ha un significato veramente speciale. Infatti celebreremo la Festa di San Giorgio Martire nel complesso monumentale di Santa Chiara. In particolare la Basilica è un luogo che la mia famiglia ha molto a cuore, dove riposano i miei antenati. È la prima volta che come Gran Maestro presenzio al Solenne Pontificale di San Giorgio a Napoli e sarà una grande emozione.In questi anni sia io che la mia famiglia abbiamo avuto l’opportunità di conoscere tante persone e incontrare un affetto sempre crescente da parte della gente, che ricambiamo con altrettanta intensità, insomma Napoli fa parte del nostro cuore. Questa sarà una festa soprattutto per Napoli e per la sua gente, un modo per incontrare e conoscere tante persone, con cui passeremo due giorni molto intensi. Ci tengo in modo particolare a mantenere e ravvivare il legame storico con Napoli e con l’Italia.

A questo punto dobbiamo considerare che anche il ramo spagnolo rientra nel ramo Napolitano o no?

No, è un presupposto errato. Vale la pena ricordare ancora una volta, che non esiste un ramo napolitano, ma se vogliamo una dinastia delle Due Sicilie. Carlo di Borbone, re di Napoli e di Sicilia, fondò la dinastia, che oggi io rappresento come Capo della Casa con il titolo di Duca di Calabria, incarnando il ramo primogenito come Conte di Caserta. Tuttavia per semplificare si parla ad esempio di ramo ispano-napoletano e di ramo franco-napoletano in base al paese di residenza di due rami della stessa famiglia. Infatti a seguito dell’esilio del 1861 una parte si stabilì in Francia, mentre il ramo primogenito rimase poi in Spagna, proprio da dove il re Carlo era partito.

Tuttavia io credo che la gente non sia interessata a questi sofismi, quanto piuttosto si ponga la domanda di come possiamo aiutare la collettività. È importante mantenere un contatto con le persone, con i loro problemi reali,quelli delle loro famiglie, il lavoro, il sostegno agli ammalati e ai più bisognosi. Noi rappresentiamo un punto di riferimento storico e culturale, ma dobbiamo rimanere tra la gente. È per questo motivo che con l’Ordine Costantiniano ci stiamo impegnando in diverse iniziative, che spaziano dalla cultura al sostegno dei bisognosi, tenendo ben a mente i nostri principi cristiani, che ci guidano nelle attività. Ci saranno per questo altre occasioni per le quali io o qualcuno della mia famiglia saremo ancora in Italia. Abbiamo tanti progetti, ma di questo parleremo al momento opportuno.

Potrebbe essere questa una seconda fase per una riappacificazione, si è sentito con suo cugino S.A.R. il Duca di Castro?

Io resto sempre disponibile al dialogo, come ho avuto modo di affermare più volte e se mio cugino lo vorrà, troverà sempre una porta aperta, a patto che siano rispettate le leggi di famiglia.

Nella foto: Sua Altezza Reale Principe Don Pedro di Borbone Due Sicilie e Francesco Schillirò