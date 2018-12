Maxi-tamponamento sulla Salerno-Reggio Calabria, un morto

ROMA. Anas comunica che, a causa di un incidente, sull’autostrada A3 "Salerno-Reggio Calabria", il traffico è provvisoriamente bloccato - in direzione nord - tra gli svincoli di Cosenza Nord e Montalto. L’incidente, le cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto più veicoli. L'incidente ha causato la morte di una persona. Il traffico viene deviato sulla ex statale 19 con uscita obbligatoria allo svincolo di Cosenza Nord (km 253,000) e rientro in A3 allo svincolo di Montalto (km 245,000). Sul posto è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell'Ordine per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione il prima possibile. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Gli automobilisti hanno poi a disposizione il numero 841-148 ‘Pronto Anas’ per informazioni sull’intera rete Anas.