Neve e disagi al Sud

Come previsto, l'Italia è entrata in una fasa decisamente gelida. La neve è caduta fin sulle coste adriatiche, dalle Marche meridionali alla Puglia, in Basilicata e a bassissima quota sulla Sicilia settentrionale creando qualche disagio.

Situazione critica, rallentamenti, incolonnamenti, qualche camion di traverso ma nessuna chiusura allo stato attuale, sulle strade della Puglia dove nevica da stanotte in diverse province, in particolare nelle zone interne. Come riferiscono dalla Protezione civile le autostrade sono tutte transitabili. Attualmente sta nevicando solo sul tratto tra Molfetta e Bitonto nel barese. Una situazione difficile si è creata sulla statale 16 verso la costa all'altezza del bivio di Bisceglie dove si sono creati degli incolonnamenti. La situazione più critica si è verificata sulla statale 96 Bari-Altamura-Matera. In un tratto all’altezza del bivio di Toritto è accaduto che a causa della neve qualche camion che si è messo di traverso ed è stato necessario chiuderlo fino a mezz'ora quando è stata riaperta. In ogni caso occorre procedere con prudenza e mettersi in viaggio solo se muniti di catene e di gomme termiche. Nel Gargano e nel Subappenino da uno, dove c'è una maggiore preparazione riguardo all'emergenza neve, le strade sono tutte transitabili, almeno quelle maggiormente frequentate. Si teme per la formazione di lastre di ghiaccio in serata. La situazione è migliorata per qualche ora ma in alcune zone specie dell'interno della Murgia barese, dopo alcune brevissime tregue nella prima mattinata, ora ha ripreso a nevicare con una certa intensità. Difficoltà di percorrenza si segnalano sulla strade provinciali, la 151 Altamura-Ruvo, la 238 Altamura-Corato e la 18 Altamura-Cassano. Anche le strade da Altamura per Laterza e per Santeramo vanno percorse con molta prudenza. Il consiglio è di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. Rallentamenti si registrano anche a cavallo delle province di Bari e Taranto sulla statale 100 tra Gioia del Colle, nel barese, e Mottola, nel tarantino.

Nel territorio della Città metropolitana di Bari le maggiori difficoltà legate al gelo e alle nevicate si registrano nella Murgia, area collinare interna. Per la neve e per la formazione di ghiaccio si registrano disagi e difficoltà in alcuni collegamenti stradali della Basilicata, particolarmente in provincia di Matera. Secondo quanto segnala la Polizia stradale di Potenza, risulta problematico raggiungere Matera dalla strada statale 407 'Basentana' tanto che si sta valutando da parte del Cov (Centro operativo della viabilità) l'adozione di un provvedimento di sospensione del traffico superiore a 7,5 tonnellate per impraticabilità della strada statale 7 Appia tra Ferrandina Scalo e Matera. Risulta inoltre difficoltoso raggiungere la provincia di Bari attraverso la direttrice di marcia ss 96 Tolve (Potenza) - Gravina in Puglia e Altamura (Bari) dove, peraltro, nella parte iniziale da Potenza vige già un divieto di transito per i mezzi pesanti. Al traffico pesante diretto a Matera viene consigliata la direzione alternativa delle statali 658 'Ofantina' e 655 'Bradanica'. La Polstrada raccomanda di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. Il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri ha istituito l'obbligo di circolazione, per i veicoli, con pneumatici da neve o con catene a bordo su tutto il territorio cittadino. Con un'altra ordinanza, inoltre, è stata disposta la chiusura degli asili nido da oggi e sino a sabato. Le ordinanze si sono rese necessarie per il protrarsi delle avverse condizioni meteo che prevedono ancora precipitazioni nevose per le prossime 24 ore. In mattinata i mezzi spargisale e spartineve hanno liberato le principali arterie stradali della città e il lavoro sarà intensificato in serata per ritardare la formazione di ghiaccio sulle strade. Stamattina è stato avviato anche il servizio di distribuzione del sale in sacchi per le sole attività commerciali e turistico-ricettive. Attivi anche due numeri di emergenza: 800 262667 (numero verde) oppure 0835 241377.

Emergenza neve anche in Molise. Carabinieri in prima linea su tutto il territorio della provincia di Isernia per fornire assistenza alle popolazioni locali e in particolare agli automobilisti, in occasione delle precipitazioni nevose e del gelo che sta interessando la zona. Gli interventi più frequenti riguardano la viabilità, in particolare lungo le principali arterie stradali che attraversano il territorio della provincia, con particolare riferimento alle zone di confine con le Regioni Abruzzo, Lazio e Campania. Finora gli interventi più rilevanti sono stati quelli di assistenza agli automobilisti rimasti in panne con i propri mezzi.