Svimez, un universitario su quattro emigra al centro-nord

NAPOLI. L'emigrazione universitaria dal sud al nord è un fenomeno che interessa uno studente su 4. Nell'anno accademico 2016/2017 i meridionali iscritti negli atenei della penisola sono complessivamente 685.000 circa; di questi il 25,6%, pari a 175.000 unità, studia al centro-nord. La quota, invece, di giovani residenti nelle regioni del Centro-Nord che frequenta un'università del mezzogiorno è appena dell'1,9%, pari a 18mila studenti. Ne deriva, quindi, un saldo migratorio netto universitario pari a circa 157.000 unità. E' quanto emerge da uno studio Svimez che esamina gli effetti economici di breve periodo dell'emigrazione universitaria. Per offrire un ulteriore termine di paragone, si tenga presente che nello stesso anno accademico in tutte le università del sud risultavano iscritti 509.000 studenti. Il movimento 'migratorio' per fini di studio ha interessato, quindi, circa il 30% dell'intera popolazione rimasta a studiare in atenei meridionali. Gli studenti 'emigrati' per motivi di studio rappresentano, inoltre, circa lo 0,7% della popolazione residente meridionale. Le regioni meridionali che si caratterizzano per i maggiori flussi in uscita in termini assoluti sono la Sicilia e la Puglia, con oltre 40.000 giovani che studiano al nord. Mentre in termini di percentuale su totale degli iscritti, i tassi migratori universitari più elevati riguardano le regioni più piccole del Sud, Basilicata e Molise con oltre il 40%, la Puglia e la Calabria con il 32% circa e la Sicilia con il 27%.

Dall'elaborazione degli effetti economici, dovuti al trasferimento di 157.000 studenti, emerge che i minori costi sostenuti per i corsi di studio delle università meridionali è pari a circa un miliardo di euro. Si è poi proceduto a stimare il valore complessivo dei consumi, alimentati dagli studenti fuori sede, pari a circa 2 miliardi di euro. ''L'emigrazione studentesca causa, dunque, in termini di impatto finanziario una perdita complessiva annua di consumi pubblici e privati di circa 3 miliardi'', afferma Svimez. A partire da queste cifre l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno fa un ulteriore passo in avanti: nel 2017 il reddito aggregato meridionale è risultato inferiore di circa 0,4 punti percentuali a quello che si sarebbe avuto trattenendo sul territorio i 153.000 studenti emigrati.