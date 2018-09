Arco di Diana pericoloso, sequestro a Capua

CASERTA. Questa mattina, i carabinieri del Comando Stazione di Capua, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza delle strutture costituenti il complesso monumentale "Arco di Diana", antistante l'Abbazia Benedettina di Sant'Angelo in Formis e l'immobile adiacente, in parte crollato. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, in quanto le strutture «versano in condizioni strutturali e manutentive - ha spiegato il procuratore Maria Antonietta Troncone - tali da rappresentare un pericolo per la pubblica e privata incolumità. Infatti, il 25 agosto scorso vi è stato il crollo parziale di un muro adiacente il complesso monumentale e, sebbene la situazione di pericolo persistesse da tempo, i soggetti tenuti alla cura e alla manutenzione della struttura, in corso di identificazione, non vi hanno provveduto». «Pertanto - ha concluso il procuratore -, perdurando le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, provocate dallo stato di degrado e fatiscenza in cui versa l'intero complesso monumentale, ed attesa la necessità di procedere all'immediata messa in sicurezza del sito, si è reso necessario, da parte dell'Ufficio inquirente, procedere al sequestro preventivo del complesso monumentale denominato Arco di Diana e del fabbricato adiacente».