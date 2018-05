Blitz contro i parcheggiatori abusivi a Salerno: 32 arresti

SALERNO. Operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Salerno che, dalle prime ore di questa mattina, hanno eseguito 32 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti parcheggiatori abusivi, accusati a vario titolo di estorsione aggravata, commessa a Salerno in danno di automobilisti. La seconda inchiesta in meno di un anno della procura di Salerno ha portato all'esecuzione di 6 misure in carcere e 24 con il beneficio dei domiciliari, mentre 2 irreperibili. Tutti sono indagati per estorsione. le indagini dei carabinieri sono partite nel luglio dello scorso anno, nei momenti immediatamente successivi all'esecuzione di provvedimenti restrittivi nei confronti di 35 indagati che, dietro minaccia o percosse, chiedevano il 'pizzo' per la sosta.