NAPOLI. I partiti affilano le armi in vista della battaglia elettorale delle Politiche del prossimo 4 marzo. Per il Pd il segretario campano Assunta Tartaglione è andata a Roma per discutere con Matteo Renzi. Al leader del Nazareno la Tartaglione ha consegnato una vera e porpria lista di candidati, in cui figurano innantutto i parlamentari uscenti. L'unico a restare fuori sarebbe Salvatore Piccolo, per sua autonoma decisione. A spiccare tra i nomi nella lista del segretario campano del Democratici ci sarebbero anche il figlio del governatore Vincenzo De Luca, Piero, e Franco Alfieri, capo della segreteria di Vincenzo De Luca, noto alle cronache come "l'uomo delle fritture di pesce". C'è poi la pattuglia dei consiglieri regionali, tra i quali Raffaele Topo, Antonio Marciano e il presidente del consiglio regionale campano Rosa D'Amelio. Per quanto riguarda la candidatura di Paolo Siani, fratello del giornalista ucciso dalla camorra, Giancarlo, bisognerà attenedere l'incontro in programma domani tra lo stesso Siani e Renzi. L'ipotesi che circola in queste ore è che Siani sarà sia nell'uninominale (Vomero) che nel proporzionale (Napoli). Dal Governo, dovrebbe esserci il ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti (Napoli). A parte i diversi uscenti riproposti (Migliore, Famiglietti, Tartaglione, Del Basso de Caro, Di Lello) di certo sarà in gara a Caserta per la Camera Stefano Graziano, vittima di ingiustizia e ormai bandiera dell'impegno garantista dem.