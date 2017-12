Caso Pagano, indagato Oricchio

NAPOLI. Il procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania Michele Oricchio (nella foto) è indagato dalla Procura di Napoli per concorso in abuso di ufficio nell’ambito dell’inchiesta che l’11 dicembre scorso ha portato all’arresto del giudice Mario Pagano, accusato di essersi adoperato a favore di imprenditori amici quando era al tribunale civile di Salerno. È quanto risulta dagli atti depositati nel corso dell'inchiesta condotta dai pm Celeste Carrano e Ida Frongillo e coordinata dal procuratore Giovanni Melillo e dal procuratore aggiunto Alfonso D’Avino. Il presunto coinvolgimento di Oricchio nella vicenda deriva da una serie di passaggi contenuti nell’ordinanza di custodia ai domiciliari per Pagano, in cui faceva riferimento a sms che, secondo gli inquirenti, farebbero ipotizzare informazioni su processi in corso e scambi di favore. Oricchio ha negato tutto parlando alla stampa e definendoli normali scambi di informazioni tra colleghi. L’iscrizione del procuratore regionale della Corte dei Conti è stata decisa dai pm dopo le informative della squadra mobile e della Guardia di Finanza di Napoli.