MARCIANISE. Tre persone, tra cui il figlio del boss del clan Belforte di Marcianise, sua cognata ed un medico del locale ospedale sono stati arrestati a seguito di una sentenza della Cassazione alla quale avevano fatto ricorso per opporsi agli arresti decisi con un verdetto di condanna con relativo ordine di carcerazione. Ad eseguire gli arresti sono stati i carabinieri di Marcianise che hanno notificato il provvedimento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nel quale si ipotizzano il reato di concorso in falsità materiale e falsità ideologica commessi dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Colpiti dal provvedimento, Camillo Belforte, figlio del boss Domenico (ristretto al 41 bis), sua cognata, Carmela Allegretta ed il medico Giuseppe Di Maio. In particolare il medico in servizio presso il Reparto di Igiene Mentale dell'Asl di Marcianise, 'assoggettato dalla forza intimidatrice dell'appartenenza di Camillo Belforte e sua cognata, al clan camorristico' avrebbe redatto, su indicazione di questi ultimi, da intermediario per la redazione di falsi certificati in favore di Maria Buttone, madre di Camillo Belforte (e moglie di Domenico Belforte), oltre a redigere personalmente certificati medici attestando, in favore della stessa Buttone, patologie inesistenti o enfatizzando patologie esistenti al fine di fargli ottenere, in sede giudiziaria, benefici detentivi. Belforte e Di Maio devono espirare una pena di 5 anni mentre Allegretta di 4 anni e mezzo.