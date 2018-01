Condoni edilizi a Maddaloni, acquisiti fascicoli in Comune

CASERTA. ​I Carabinieri della stazione di Maddaloni, in provincia di Caserta, hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nelle abitazioni dell'ex responsabile dell'Ufficio Condoni del Comune di Maddaloni, attualmente sottoposto alla misura cautelare in carcere, e di un geometra già sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Caserta. I due indagati, lo scorso 5 dicembre, sono stati sottoposti alle misure cautelari in quanto ritenuti responsabili di induzione indebita a dare o promettere utilità e truffa aggravata. I militari hanno contestualmente provveduto all'acquisizione, nell'Ufficio tecnico del Comune di Maddaloni, di diversi fascicoli relativi alle richieste di condono edilizio per edifici privati presenti nel comune.​​