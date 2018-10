Export, monitor Intesa Sanpaolo: «Campania in crescita»

NAPOLI. Nel secondo trimestre 2018 si è assistito a un'inversione di tendenza positiva per l'export dei distretti del MEZZOGIORNO che registra una crescita del 2,6%, in linea con l'andamento positivo seguito dal complesso dei distretti italiani (+3,1%). Emerge dal monitor dei distretti del MEZZOGIORNO di Intesa Sanpaolo. La dinamica dell'area ha beneficiato in particolare delle buone le performance registrate sui mercati esteri dalle imprese della Puglia (+4,7%, pari a 33,2 milioni di euro aggiuntivi rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente), con la Meccatronica barese che fa da traino all'export della regione. Positivo anche l'esito dell'export della Campania (+3,4%), supportata dalle buone performance delle Conserve di Nocera (secondo distretto del MEZZOGIORNO per valore di export dopo la Meccatronica barese), e dal forte balzo dell'Alimentare di Avellino.