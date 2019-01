Federalismo differenziato, De Luca: ricorso a Corte Costituzionale

NAPOLI. «Ci prepariamo a fare un altro ricorso alla Corte Costituzionale sul federalismo differenziato. Queste sono questioni vitali, non la legge sulla sicurezza». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «Se Lombardia e Veneto prendono tutte le risorse fiscali che incamerano lì - ha spiegato De Luca - il Sud è condannato a morte. Con grande serenità apriamo un contenzioso con il Governo ma vediamo di arrivare a soluzioni concrete, non a battaglie ideologiche che servono solo a regalare voti alla Lega e non a risolvere i problemi».