Giallo nell’Avellinese: madre e figlio trovati morti in casa

AVELLINO. Madre e figlio sono stati trovati morti nella loro abitazione di via Sott’Arco a Pietrastornina, in provincia di Avellino. La donna, una 80enne vedova, è stata trovata senza vita al pianoterra della loro casa, mentre il figlio di 43 anni era al piano superiore. Su entrambi i corpi non sono stati notati segni evidenti di violenza. La casa è stata trovata chiusa dai carabinieri della stazione di Pietrastornina, intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere stati allertati da alcuni familiari della donna e del figlio che non avevano notizie di loro da qualche giorno. Sul posto è giunto il medico legale per il primo sommario controllo sui cadaveri, e il magistrato di turno.

I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini raccogliendo le testimonianze dei parenti di madre e figlio oltre che di vicini e conoscenti. Per capire le dinamiche del duplice decesso sarà necessario attendere l’esame autoptico sui corpi dei due congiunti, ma al momento gli investigatorinon escludono alcuna ipotesi sulle cause della morte.