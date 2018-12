Imprenditore ucciso sotto casa nel Salernitano: fermato l'assassino

SALERNO. Un 63enne, Biagio Capacchione, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Baronissi, in provincia di Salerno. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle ore 8 nella frazione Sava. Il 63enne, titolare di un'officina meccanica, è stato ucciso a seguito di un litigio, di cui non si conoscono ancora i motivi, da una persona ancora in corso di identificazione. Il 63enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Le indagine sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Salerno, coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore. Sul posto è in corso il sopralluogo a cura dei militari della Sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale Carabinieri di Salerno.

I carabinieri hanno fermato una persona ritenuta l'omicida di Biagio Capacchione. I militari dell'Arma hanno portato il sospettato per accertamenti alla caserma del comando compagnia di Mercato San Severino.