AVERSA. Un cittadino americano, V.T.J. 22 anni, sergente presso la base U.s. Navy di Gricignano di Aversa è stato arrestato dai carabinieri di Casal di Principe con l'accusa di omicidio stradale plurimo, per aver provocato la morte di un italiano e di un altro cittadino americano, suo collega militare, che si trovava a bordo con il guidatore arrestato oggi, a seguito dei un incidente avvenuto la notte del 6 settembre dello scorso anno sulla Nola-Villa Literno. Il sergente, secondo quanto ricostruito dall'Arma con il supporto delle autorità statunitensi, a forte velocità e presumibilmente ubriaco, imboccò l'arteria contromano schiantandosi contro un'altra auto condotta da un italiano che perse la vita subito dopo così come il commilitone, seduto al lato passeggero. V.T.J., fu accompagnato in Ospedale ad Aversa dal quale fuggì per non sottoporsi ad ulteriori test tossicologici e alcolemici. Il militare americano aveva festeggiato poco prima il suo imminente ritorno in patria. Successivamente è stato indagato e, alla luce dei risultati investigativi, oggi è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.