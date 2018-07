Ischitella, 70enne napoletano muore per salvare la nipote

BAIA DOMIZIA. Tragedia in mare: un 70enne di Napoli, Antonio Tipolo morto per salvare la nipotina che era stata trascinata dalle onde il lido California a Ischitella. I soccorsi hanno salvato la bimba mentre l’anziano è stato recuperato ormai in condizioni critiche. Inutili i soccorsi, l’ambulanza arrivata dopo mezz’ora non ha evitato la morte del 70enne. Una tragedia evitata grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. È quella che stava maturando a Baia Domizia, dove dieci persone sono state trascinate al largo dalle cattive condizioni del mare. Per fortuna i bagnini del lido Il Gabbiamo sono prontamente intervenuti, supportati da alcuni volontari. Salvagente e alcune corde hanno consentito ai soccorritori di trarre in salvo i malcapitati bagnanti che non hanno riportato danni se non un comprensibile spavento. In mattinata, una famiglia composta da quattro persone era stata salvata dopo essersi avventurata più al largo incurante delle cattive condizioni del mare.