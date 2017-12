Maltempo, allerta Gialla della protezione civile su tutta la Campania

NAPOLI. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo attualmente in vigore fino alle 20 di domani sera estendendola a tutto il territorio regionale. In particolare, la perturbazione in essere su alcune aree della Campania, a partire dalle 20 di questa sera, interesserà anche le altre zone. Si prevedono, fino a domani sera, Precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

Tale quadro meteo è associato a venti forti, con raffiche nei temporali e a mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il rischio idrogeologico riguarda ruscellamenti superficiali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori con inondazione delle zone circostanti; occasionali fenomeni franosi.

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere o mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni, come previsto dai rispettivi piani di protezione civile.