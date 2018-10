Maltempo, allerta gialla prorogata di 24 ore

NAPOLI. La Protezione civile della Campania ha prorogato di altre 24 ore l'allerta meteo in atto «considerata l'evoluzione del quadro meteo, le condizioni di instabilità e la perturbazione ancora in atto sul territorio regionale». Fino alle 21 di domani vige la criticità idrogeologica di colore giallo per piogge e temporali, anche di forte intensità e velocità di evoluzione. L'allerta riguarda l'intero territorio regionale tranne Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. La Protezione civile regionale raccomanda alle autorità competenti «di attivare o mantenere in vigore tutte le misure atte a prevenire e mitigare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico che per la tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare nonché alle fulminazioni».