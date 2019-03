Migranti, sequestrata sede Sprar a Caserta. Salvini: «Pacchia finita»

Il ministro: «Il centro sociale incassava fior di soldi pubblici per l'assistenza dei “fratelli immigrati" e non ha mai fatto manutenzione?»

CASERTA. «Caserta, un centro sociale di estrema sinistra aveva occupato un edificio all'inizio degli anni Duemila: è stato regolarizzato dalla Regione Campania (anche se la convenzione è scaduta da tempo) e gestiva uno dei progetti Siproimi (ex Sprar) più grandi d'Italia con la benedizione del Comune (giunta di sinistra). Oggi i Carabinieri hanno sequestrato l'edificio, su disposizione della procura di Santa Maria Capua Vetere, per gravi carenze strutturali e per le pessime condizioni igienico sanitarie». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. «Ma come? Il centro sociale incassava fior di soldi pubblici per l'assistenza dei “fratelli immigrati" e non ha mai fatto manutenzione? La pacchia è finita!», commenta il ministro.