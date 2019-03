MillionDay, un milione di euro a Casal di Principe

CASERTA. MillionDay, il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, premia il Casertano. Lunedì 4 marzo, infatti, un giocatore di Casal di Principe ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e realizzato così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro. I numeri vincenti sono stati 3 – 44 – 46 – 50 – 55 e quella di ieri sera è stata la 50esima vincita milionaria dalla nascita del gioco. La combinazione vincente è stata realizzata nella ricevitoria di Gianluca Valente in Piazza Natale Parroco,15. Fino ad oggi il MillionDay ha distribuito vincite in tutta Italia per un totale di 129 milioni e 353 mila euro facendo registrare anche 15.499 vincite da 1.000 euro.