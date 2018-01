Minaccia carabinieri con una pistola: arrestato

TEANO. I carabinieri della Stazione di Teano hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per lesioni, resistenza e violenza aggravata a pubblico ufficiale, del cittadino della Repubblica Ceca Michal Janicer, 25 anni, in Italia senza fissa dimora. I militari dell’Arma sono immediatamente giunti in via Ferrovia, dove hanno sorpreso l’uomo in evidente stato di ebrezza alcolica. Lo stesso, alla vista dei carabinieri ha estratto una pistola puntandola contro i militari gridando frasi senza senso. rosso). Mentre è stato bloccato ha esploso tre colpi di pistola, senza conseguenze.