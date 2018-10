Napoli, registrati due casi di colera al Cotugno: nessun pericolo di contagio su ampia scala

NAPOLI. Due casi di colera al Cotugno. «Nella giornata di oggi, presso l’Ospedale Cotugno, - si legge in una nota - sono stati registrati due casi di Colera. Il vibrione è stato isolato nelle feci di un piccolo paziente di 2 anni, trasferito dal Santobono, e sulla mamma, rientrati recentemente da un viaggio in Bangladesh e residenti a Sant’Arpino, in provincia di Caserta. Immediatamente è stata allertata la Asl competente e sono state attivate tutte le procedure previste dai protocolli». «I contatti familiari del caso indice sono stati già individuati e sono attualmente sotto stretta osservazione sanitaria. Attualmente, entrambi i pazienti sono in condizioni stazionarie. La situazione è del tutto sotto controllo» a comunicarlo Antonio Giordano, commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi - Cotugno - CTO.

I SINTOMI. Il colera è una malattia infettiva acuta causata da batteri della specie Vibrio Cholerae, provoca diarrea profusa causata dall’infezione dell’intestino e, spesso, è asintomatica o paucisintomatica. La trasmissione può avvenire per ingestione di acqua o alimenti contaminati dal batterio, mentre il contagio diretto avviene per trasmissione oro-fecale ed è molto raro in condizioni igienico-sanitarie normali. L’incubazione varia da 1 a 5 giorni e la malattia si manifesta con diarrea improvvisa e forte vomito che portano a una rapida disidratazione.

LA DIAGNOSI. Intanto sono attesi per domani all'Istituto superiore di sanità i campioni prelevati dal bambino di 2 anni e dalla madre, ricoverati a Napoli per confermare la diagnosi di colera. «Due casi altamente probabili che dovranno essere confermati dai nostri laboratori. I risultati saranno disponibili entro un paio di giorni», spiega all'AdnKronos Salute Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Iss. I casi di colera in Italia, tutti di importazione, «sono estremamente rari - precisa l'esperto - Possono esserci anni in cui non ne registriamo nessuno, anni in cui se ne registrano due o tre. Ma sono possibili, perché le persone oggi viaggiano molto e questa malattia, a trasmissione oro-fecale, è presente in diversi Paesi». Non ci sono grossi pericoli, però. «Se le persone contagiate vengono isolate subito, reidratate e trattate, l'infezione non fa grossi danni. E, in ogni caso, non c'è pericolo di contagio su ampia scala». Per quanto riguarda il caso di Napoli, «tutte le persone venute a contatto con i pazienti saranno tenute sotto osservazione», conclude Rezza.