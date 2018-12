Natale, oltre 60 iniziative della Comunità di Sant'Egidio a Napoli e in Campania

NAPOLI. Saranno oltre 60 le iniziative organizzate dalla Comunità di Sant'Egidio a Napoli e in Campania nell'ambito del tradizionale "Natale con i poveri" nell'anno del 50° anniversario della sua fondazione. Oltre 6mila i poveri coinvolti nei pranzi di Natale, nelle feste e nelle distribuzioni per strada. L'appuntamento principale è quello del 25 dicembre, giorno di Natale, alle ore 13,30 con il pranzo nella Basilica dei Ss. Severino e Sossio, al quale parteciperà anche il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli. Sempre il 25 dicembre ci saranno altri pranzi: a Scampia nella chiesa dei padri Redenzionisti, ad Aversa (Caserta) nella sede della Comunità in via del Plebiscito, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta nella chiesa di Sant'Antonio Ardia, nel centro storico nella chiesa di Nicola al Nilo. Ancora sono previste durante le festività feste nei campi rom di Casoria, Ponticelli, Doganella e Giugliano, pranzi e feste con i bambini delle scuole della pace a Borgo Loreto, nel Centro Storico, ai Quartieri Spagnoli, alla Sanità, a Scampia, san Giovanni a Teduccio e ad Aversa, e ancora feste e pranzi nelle Rsa e negli istituti per anziani a Benevento, Salerno, Casoria, Pozzuoli, San Giorgio a Cremano, Ercolano, Villaricca, Mugnano, al Vomero, al Centro Storico, a Chiaiano, Ponticelli e Scampia. Previste anche cene itineranti per i senza fissa dimora nelle sere del 24 e 31 dicembre e una cena al Dormitorio pubblico il 6 gennaio alle ore 18, pranzi e feste con i migranti e pranzi nelle carceri a Poggioreale, Secongigliano, Pozzuoli, Santa Maria Capua Vetere, Benevento, Ariano Irpino, Carinola e Pozzuoli con 1000 detenuti. Il 21 dicembre a Poggioreale alle ore 13 e il 27 dicembre alle 12.30 a Secondigliano, dove interverrà il cardinale Sepe, sarà possibile accedere alla stampa.