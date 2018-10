Offese a Mattarella su Facebook, denunciato un 46enne beneventano

BENEVENTO. Denunciato per aver pubblicato sul suo profilo Facebook post ingiuriosi nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E' quanto accaduto a P.M., un 46enne di Circello, paesino di circa 2mila abitanti in provincia di Benevento, che ha pubblicato sul social network delle frasi ritenute offensive nei confronti del Capo dello Stato. I Carabinieri della stazione di Colle Sannita hanno quindi denunciato il 46enne per offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, reato previsto dall'articolo 278 del Codice penale.