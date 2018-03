Otto marzo violento, picchia la compagna dopo l'esibizione dello spogliarellista

AVELLINO. Litigano per uno spogliarellista al termine di uno spettacolo realizzato per la festa dell'8 marzo e lui la picchia. E' successo ad Avellino, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 32enne di nazionalità rumena responsabile di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della propria compagna 49enne. I poliziotti sono intervenuti ieri nel Rione San Tommaso a seguito di una violenta lite tra l'uomo e la donna che, dopo essere stata strattonata con violenza al punto di rovinare a terra, è riuscita ad alzarsi e a trovare riparo in un bar. Gli agenti, rintracciata la coppia ancora all'interno del bar, hanno notato che le lesioni riportate in volto dalla donna non erano state causate nell'immediatezza e hanno approfondito l'accaduto. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era stato l'autore di quelle lesioni causate la sera precedente, al termine della festività dell'8 marzo. Aveva infatti invitato la compagna a trascorre una serata nella pizzeria in cui lavora per farla assistere a uno spettacolo musicale, culminante con l'esibizione di uno spogliarellista. Proprio quest'ultimo era stato la causa scatenante del litigio: nel corso dello spettacolo aveva infatti invitato la 49enne a prendere parte al numero, invitandola a sedersi su una sedia posta sul palco, allestito per l'occasione. Nonostante il 32enne fosse tentato di intervenire spinto da forte gelosia, nell'osservare la propria donna quale parte attiva dello spettacolo, ha continuato a lavorare, riservandosi però di chiedere spiegazioni sul perché avesse accettato di essere coinvolta. Al rientro in casa ha prima inveito con parole offensive all'indirizzo della compagna per poi colpirla ripetutamente con schiaffi, calci e pugni fino a colpirla con una sedia sulla schiena. Dalle indagini sono inoltre emersi precedenti analoghi episodi. Il 32enne è stato arrestato in attesa del giudizio per direttissima previsto oggi.