Picchiata in un bar perché polacca, tre arresti

CASERTA. Tre persone, due uomini e una donna, sono stati arrestati dai Carabinieri per un brutale pestaggio avvenuto all'interno di un bar a Teano, nel Casertano, ai danni di una giovane donna di nazionalità polacca. Nei loro confronti il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto configurabile l'aggravante della xenofobia, e in particolare dell'odio nazionale. I tre, un 56enne, un 37enne e una 35enne, sono stati posti agli arresti domiciliari dai Carabinieri della stazione di Pignataro Maggiore, in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana. L'episodio è stato ripreso in buona parte dalle telecamere del circuito di videosorveglianza installato all'interno del locale, particolare che ha facilitato la ricostruzione dell'episodio avvenuto lo scorso novembre. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto e ottenuto dal gip l'aggravante della xenofobia «avendo gli indagati aggredito la persona offesa proprio in ragione della sua nazionalità, secondo quanto riferito dalla denunciante e confermato dai soggetti escussi presenti ai fatti».