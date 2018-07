Processo Crescent, De Luca in aula: «Siamo di fronte a forzatura»

SALERNO. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha reso dichiarazioni spontanee nell'ambito del processo “Crescent" a Salerno che lo vede imputato nell'ambito del processo per la costruzione del complesso di edilizia residenziale “Crescent" quando era sindaco. «Volendo forzare la realtà si è arrivati a dei paradossi. Siamo di fronte a forzature - ha detto De Luca - La manovra urbanistica aveva l'unico obiettivo di riqualificare un'area degradata di Salerno. Una delle cose che mi colpiscono è che non venga fatto alcun riferimento alla condizione precedente di quell'area, che era la più grande discarica a cielo aperto della città e versava in condizione di totale degrado. Non c'è stato nessun accordo collusivo tra il mondo imprenditoriale e quello politico».