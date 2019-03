Rifiuti, De Luca: settembre delicato, stop a inceneritore Acerra per 40 giorni

NAPOLI. Sarà un settembre «delicato» per la gestione dei rifiuti. E quanto annuncia il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. «A metà settembre avremo un momento delicato per quanto riguarda la gestione dei rifiuti dal momento che si dovrà procedere alla manutenzione generale dell'impianto di Acerra che starà fermo circa quaranta giorni». «Dobbiamo prepararci, da adesso a trovare aree di stoccaggio provvisorie di rifiuti e dopo questo periodo smaltire, nell'arco di due, tre, quattro mesi, i rifiuti accumulati.- continua il governatore - Non si può avere questa emergenza continua e dobbiamo progettare da subito una quarta linea di riserva da tenere nell'impianto di Acerra. Dobbiamo creare una soluzione definitiva per la gestione del problema in Campania» ha concluso.