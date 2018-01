Sindaco stalker, non potrà più avvicinare l'ex moglie

Vincenzo Guida e suo padre hanno ricevuto il provvedimento restrittivo a causa di comportamenti non leciti

CESA. Il sindaco di Cesa, Vincenzo Guida, non potrà più avvicinarsi alla ex moglie. Una misura cautelare di divieto di avvicinamento dei luoghi frequentati dalla vittima scattata a seguito delle indagini seguite alle denunce della donna. L'ordinanza è stata emessa dalla Procura di Napoli Nord Secondo la procura il sindaco, lo scorso anno, avrebbe messo in piedi una campagna diffamatoria contro la donna e il suo compagno. A febbraio scorso tra i due ci fu anche una violenta lite. Il padre del sindaco avrebbe minacciato il nuovo compagno della vittima. Anche a lui è stato imposto il divieto di avvicinare la donna.