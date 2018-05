In tabaccheria con soldi falsi, napoletani presi a Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA. I carabinieri della Stazione di Sessa Aurunca, nel Casertano, nella frazione Lauro hanno proceduto all'arresto per possesso e tentata spendita di banconote false di un 28enne e un 33enne entrambi residenti a Napoli. I due hanno tentato di spendere banconote false presso due un bar tabacchi di Sessa Aurunca. In entrambe le occasioni gli arrestati hanno cercato di fare acquisti con un banconota falsa da euro 50, non riuscendovi a causa dei sospetti avuti dai titolari delle attività commerciali. Successivamente i truffatori hanno tentato di allontanarsi a bordo di un'autovettura ma sono stati prontamente bloccati dai carabinieri allertati dai commercianti. Nel corso della perquisizione personale e veicolare gli arrestati sono stati trovati in possesso di 9 banconote false da 50 euro. I due sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza dell'Arma, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.