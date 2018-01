Traffico di stupefacenti, undici arresti

SALERNO. Spacciavano hashish e cocaina a Sarno e nelle aree limitrofe dell'agro sarnese-nocerino, a Nord di Salerno, le undici persone, di cui alcune incensurate, arrestate oggi dai carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. Quattro sono state portate nel carcere diFuorni; sei hanno ottenuto il beneficio dei domiciliari; un'altra ha l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Secondo gli investigatori, non si trattava di una banda ma di vari gruppi che operavano in autonomia e in relazione. Gli stupefacenti venivano acquistati dai pusher nell'area vesuviana