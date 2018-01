Tumori, scienziato sannita scopre come depotenziarli

NAPOLI. Una fusione di due geni che scalda i motori del cancro, dandogli benzina per correre, moltiplicare le cellule maligne, diffondersi. È il punto di forza del più aggressivo e letale dei tumori al cervello, il glioblastoma (ma anche di altre neoplasie). E potrebbe ora trasformarsi nel suo “tallone d’Achille”, nell’obiettivo che i camici bianchi potrebbero colpire per togliere energia al nemico, fermarne la crescita. La scoperta porta la firma di un team della Columbia University di New York guidato da due italiani, due super scienziati emigrati da anni negli Usa: il beneventano Antonio Iavarone e Anna Lasorella. Il loro studio è pubblicato su “Nature”