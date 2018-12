Uccise moglie e cognata, morta anche la suocera del finanziere suicida

Non ce l'ha fatta Assunta Laurenza, la donna ferita con due colpi di pistola il 15 novembre scorso nella cartolibreria di famiglia di Vairano Patenora

CASERTA. Non ce l'ha fatta Assunta Laurenza, la donna ferita con due colpi di pistola il 15 novembre scorso nella cartolibreria di famiglia di Vairano Patenora, nel Casertano, dal genero, il finanziere Marcello De Prata, che nel corso dell'azione uccise la moglie Antonella e la cognata Rosanna, figlie della Laurenza, per poi togliersi la vita. Il finanziere sparò anche a Mario Laurenza, marito di Assunta e padre delle due sorelle, che è morto il 23 novembre scorso. De Prata, è emerso dalle indagini effettuate dopo il fatto, non accettava la fine della relazione con la moglie Antonella.