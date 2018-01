È successo a Battipaglia. Il bambino, per fortuna, non è grave. Denunciato il padre

BATTIPAGLIA. Ha solo 15 mesi ed è stato ricoverato in ospedale a Battipaglia per aver ingerito un pezzo di hashish.

Il bambino, per fortuna, non è in pericolo di vita. I Carabinieri hanno indagato e scoperto che il piccolo pezzo di hashish ingoiato dal piccolino era del padre, un 29enne di Salerno, che è stato denunciato per lesioni personali aggravate e abbandono di minore.