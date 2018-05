«Luca Abete preso a schiaffi da un parcheggiatore abusivo»

NAPOLI. «Piena solidarietà a Luca Abete che è stato aggredito e schiaffeggiato in piazza Mercato a Napoli mentre era impegnato a preparare uno dei servizi sulla piaga dei parcheggiatori abusivi che andranno in onda nei prossimi giorni nel corso di Striscia la notizia». A esprimerla - si legge in una nota - il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che, insieme al consigliere comunale Marco Gaudini e allo speaker Gianni Simioli, ha creato la pagina Facebook “Io odio i parcheggiatori abusivi" per raccogliere le denunce di chi è stanco di dover subire i soprusi dei parcheggiatori abusivi. «Luca Abete è uno dei pochi che, insieme a noi, porta avanti questa battaglia contro i parcheggiatori abusivi che, come dimostra quest'aggressione, nella stragrande maggioranza dei casi, non sono poveracci alla ricerca di qualche soldo da portare a casa, ma violenti che, spesso, direttamente o indirettamente, sono legati anche ai clan della camorra» ha aggiunto Borrelli ricordando che «nei prossimi giorni partirà la raccolta firme per modificare le leggi in modo da ottenere l'arresto per i parcheggiatori abusivi e non semplici multe che, in genere, non pagano perché, pur arrivando a guadagnare migliaia di euro al giorno, risultano nullatenenti».