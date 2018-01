«Presepe a San Pietro, dieci mesi di lavoro»

NAPOLI. L’iconografia settecentesca napoletana ispiratrice del tradizionale presepe donato quest’anno a Papa Francesco dall’Abbazia territoriale di Montevergine, che è esposto in piazza San Pietro fino all’8 gennaio. Il presepe è stato realizzato dal maestro Antonio Cantone, della Bottega napoletana Cantone-Costabile, l’unica partenopea ad aver esposto in Vaticano e l’unica ad aver esposto due presepi diversi in Piazza San Pietro (la prima volta nel 2013, lavoro commissionato dall’Arcidiocesi di Napoli). L’inaugurazione lo scorso 7 dicembre con Papa Francesco, alla presenza di numerose autorità civili tra cui il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. A caratterizzare le scene, le statue alte 2 metri e realizzate con testa e arti in terracotta policroma, gli occhi in vetro dipinto, il corpo in

tubolari di ferro imbottiti, la vestitura in stoffa. La superficie della scenografia è di circa 80 mq. «Per portare a termine il lavoro ci sono voluti 10 mesi - spiega il

maestro Cantone -. È un presepe particolare, che fa riflettere, incentrato per la prima volta sulle 7 opere di misericordia corporali»