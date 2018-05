Abiti impregnati di cocaina, sequestro da 700mila euro

Abiti impregnati di cocaina da estrarre. E' quanto scoperto dalla polizia in un deposito a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove sono stati sequestrati circa 5 chilogrammi di droga che, immessi sul mercato illegale, avrebbero fruttato oltre 700mila euro. Le indagini sono scattate dopo l'arresto, a Marano di Napoli, di due incensurati, un cittadino italiano e uno peruviano, sorpresi all'interno di un'abitazione in cui avevano allestito un laboratorio per l'estrazione di cocaina da abiti intrisi della stessa sostanza. E' stato così possibile individuare un locale di pertinenza condominiale adibito a deposito, quantomeno temporaneo, di numerosi indumenti destinati alla successiva lavorazione per l'estrazione della cocaina. Sequestrati dieci abiti da donna e 42 corpetti in merletto di vario colore con bretelle e reggiseno imbottito. A seguito delle analisi scientifiche, dagli indumenti sono state estratte le imbottiture delle coppette reggiseno che contenevano al loro interno oltre 500 pezzi di stoffa imbevuti di droga. L'estrazione della sostanza stupefacente avrebbe consentito di ricavare circa cinque chili di cocaina con elevatissimo grado di purezza. Proprio in considerazione della purezza, è verosimile che l'organizzazione criminale avrebbe proceduto a un'operazione successiva di "taglio" tale da ottenere almeno il triplo del quantitativo, garantendo un guadagno finale di oltre 700mila euro.