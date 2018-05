Affittano case vacanze "fantasma" in Maremma, denunciati tre napoletani

GROSSETO. Truffa e riciclaggio: per queste accuse i carabinieri di Castiglione della Pescaia, nel Grossetano, hanno denunciate tre persone che avrebbero dato in affitto appartamenti per le vacanze, che poi risultavano inesistenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre denunciati, tutti originari della provincia di Napoli e con precedenti penali e di polizia, mettevano inserzioni in un sito internet di annunci immobiliari e facevano versare agli interessati all'affitto di case per le vacanze in Maremma, caparre da 300 a 700 euro. Il denaro, una volta accreditato su un conto corrente, veniva dirottato, mediante bonifici con false causali e prelievi bancomat, su altri conti correnti intestati ad altre persone. Per adesso sono nove le persone truffate scoperte dai militari in varie parti d'Italia.