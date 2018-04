Afragola, via libera per 48 licenze taxi

AFRAGOLA. Oggi la Giunta comunale ha approvato una delibera che dà il via libera a 48 licenze di taxi e a 5 licenze per autovetture NCC (Noleggi senza conducente). In questo modo viene data una risposta risolutiva, in termini di trasporto pubblico, fornendo ai cittadini di Afragola e ai viaggiatori un servizio che possa garantire la dovuta accessibilità alla Stazione alta velocità "Porta della Campania". È un altro, importante altro tassello per migliorare la funzionalità dell'opera ferroviaria. Insieme al bando di selezione, che contiene i requisiti per il rilascio delle licenze, la Giunta ha approvato anche le modalità di svolgimento del servizio, l'ambito territoriale e i criteri per fissare le tariffe. «Il dimensionamento dei servizi pubblici non di linea - spiega il sindaco Domenico Tuccillo - è stato condotto immaginando un bacino sovracomunale di 230 mila abitanti. A cui va aggiunto l'utenza della stazione Alta Velocità che Trenitalia stima in 1500 transiti al giorno, 2500 nei weekend e festività». Lo stazionamento dei nuovi 48 taxi avverrà, oltre che nelle apposite aree disponibili presso la stazione AV, anche in altri quattro siti: Zona Centrale: Piazza Gianturco e Piazza Castello; Zona Nord: Via De Gasperi, altezza Asl; Zona Sud: Area Ikea

«Continuiamo a lavorare per dotare Afragola di nuovi servizi e per offrire ai nostri cittadini nuove opportunità di lavoro - conclude il sindaco Tuccillo -. Con l'istituzione della nuova 'flotta' di taxi miglioreremo la mobilità degli afragolesi e dei viaggiatori diretti all'Alta Velocità e, nel contempo, diminuiremo il traffico veicolare con benefici per l'ambiente e la vivibilità».