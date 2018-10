Al Museo di Capodimonte è partito l'Hackaton 2018

NAPOLI. L'Hackaton 2018 è ufficialmente partito. Al via, dunque, la maratona di programmazione gratuita rivolto a sviluppatori, maker, ingegneri, designer, startupper, studenti ed esperti di comunicazione per dare vita ad applicazioni e progetti concreti in ambiti strategici e diversificati quali il monitoraggio energetico, la salvaguardia dell’ambiente, la gamification, georeferenziazione e soluzioni digitali che semplifichino la user experience di milioni di persone.

Centinaia i ragazzi si stanno sfidando nel Salone delle Feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte per rispondere alle challenge lanciate da Regione Campania in collaborazione con Almaviva, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Cisco, Eni, RFI, P&G, TIM WCAP, Tecno, WWF Oasi. Tra i partecipanti anche 25 donne e una buona percentuale (40%) di studenti della Apple Developer Academy – Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli. E non mancano anche i cittadini stranieri: giovani provenienti da Hong Kong, dal Brasile, dall'Olanda. Domani, domenica 7 dicembre alle ore 18.00 la premiazione finale. In palio buoni Amazon e partecipazione a importanti fiere di settore.

L'evento è promosso dalla Regione Campania e organizzato da “Maker Faire Rome - The European Edition 4.0” e Sviluppo Campania con il supporto del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Un ringraziamento particolare va all'azienda Tecno srl e all'associazione Amici di Capodimonte onlus.

Il pubblico potrà ammirare il Salone delle Feste, sede dell'evento, secondo il percorso indicato dal personale di sala. Domani domenica 7 dicembre ingresso gratuito al Museo per la prima domenica del mese.