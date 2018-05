Alla scoperta delle Scale di Napoli con gli alunni del Nazareth

NAPOLI. Una giornata come guide turistiche. È quello che faranno domani e sabato gli alunni dell’Istituto Nazareth accompagnati dai loro insegnanti. In particolare la cittadinanza è invitata a partecipare percorrendo le strade della Pedamentina e del Petraio. L’iniziativa rientra nel programma “ScaliAmoNapoli” della scuola vomerese ed è coordinata dal docente di scienze motorie Roberto Mastronuzzi. Gli obiettivi del progetto sono la conoscenza di Napoli e la salute dei cittadini. Gli alunni del Nazareth, quindi, si proporranno come guide della città “obliqua” tra rampe e scalinate per scoprire itinerari verticali di una Napoli silenziosa ed ancora poco conosciuta. L’iniziativa si svolge col patrocinio morale della V Municipalità, del Coni Campania, di Unicef e dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Domani mattina l’appuntamento è alle ore 10 presso l’Istituto Nazareth, in via Kagoshima 15, ed alle ore 10,30 a San Martino discesa via Pedamentina. Poi risalita in funicolare centrale. Sabato, alle ore 10, l’itinerario prevede le seguenti tappe: Istituto Nazareth, Corso Vittorio Emanuele, Calata San Francesco, rampe del Petraio e San Martino (via Caccavello). Un evento che sensibilizza grandi e piccoli verso le bellezze e la storia cittadina ma anche verso l’importanza di camminare a piedi per la tutela della propria salute. Fondamentale sin da piccoli acquisire buone abitudini per la cura fisica e per il rispetto del patrimonio cittadino. «Ritengo che sia una valida iniziativa – dice Elena De Gregorio, assessore alla scuola della V Municipalità, – e sarò presente. Già ho partecipato a scuola agli eventi preparativi. È importante incentivare la conoscenza ed il rispetto del proprio territorio. Gli studenti in questo sono fondamentali. Sosterremo sempre simili iniziative».