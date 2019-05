NAPOLI. Al via lo spoglio nei venti comuni della provincia di Napoli dove i cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale.​ Sette sono i comuni, con popolazione superiore ai 15mila abitanti in cui si potrebbe andare al ballottaggio il 9 giugno prossimo, ovvero Bacoli, Casavatore, Casoria, Grumo Nevano, Nola, Sant’Anastasia, Sant’Antonio abate. Tredici, invece, i centri a turno unico che tra poche ore avranno un nuovo primo cittadino: Anacapri, Capri, Crispano, Carbonara, Comiziano, Casamicciola, Casola di Napoli, Meta di Sorrento, Roccarainola, Santa Maria la Carità, Trecase, Striano e Liveri, dove virtualmente Raffaele Coppola, unico candidato in campo, è sindaco già eletto.

GLI ELETTI AL PRIMO TURNO. Risultano eletti al primo turno i sindaci Alessandro Scoppa (Anacapri), Marino Lembo (Capri), Giovan Battista Castagna (Casamicciola Terme), Costantino Peccerillo (Casola di Napoli), Severino Nappi (Comiziano), Michele Emiliano (Crispano), Raffaele Coppola (Liveri), Giuseppe Tito (Meta), Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora (Santa Maria la Carità), Antonio Del Giudice (Striano), Raffaele De Luca (Trecase).