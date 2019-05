NAPOLI. Al via lo spoglio nei venti comuni della provincia di Napoli dove i cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale.​ Sette sono i comuni, con popolazione superiore ai 15mila abitanti in cui si potrebbe andare al ballottaggio il 9 giugno prossimo, ovvero Bacoli, Casavatore, Casoria, Grumo Nevano, Nola, Sant’Anastasia, Sant’Antonio abate. Tredici, invece, i centri a turno unico che tra poche ore avranno un nuovo primo cittadino: Anacapri, Capri, Crispano, Carbonara, Comiziano, Casamicciola, Casola di Napoli, Meta di Sorrento, Roccarainola, Santa Maria la Carità, Trecase, Striano e Liveri, dove virtualmente Raffaele Coppola, unico candidato in campo, è sindaco già eletto.