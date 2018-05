Arrestato per droga, era uscito dal carcere una settimana fa

POZZUOLI. Passeggiava su e giù in una piazzola di parcheggio e, sotto una macchina parcheggiata, aveva nascosto una bustina contenente diverse dosi di droga. Guido Mandarini, un 57enne di Pozzuoli già noto alle forze dell'ordine, ha destato i sospetti dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Pozzuoli che lo hanno sottoposto a controllo. Scoperto il nascondiglio, i militari hanno trovato nella busta 32 grammi di marijuana divisa in dosi, 60 grammi di hashish suddiviso in 24 stecche, una dose di cocaina e contanti. L'uomo, uscito dal carcere una settimana fa dopo un arresto sempre per spaccio, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e spaccio e condotto nuovamente al carcere di Poggioreale.