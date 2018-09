Avvocata, accoltellato dopo lite per una sigaretta negata

Prognosi riservata per un 35enne di Frattamaggiore, sottoposto a un delicato intervento chirurgico. In manette per tentato omicidio un 29enne napoletano

NAPOLI. Da una sigaretta negata scaturisce un tentato omicidio. È successo a Napoli, in via Salvatore Tommasi nel quartiere Avvocata. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri la vittima, un 35enne di Frattamaggiore, che si trovava in zona perché lì abita la sua fidanzata, avrebbe chiesto una sigaretta al suo aggressore, un 29enne del quartiere, che gliel'avrebbe negata. Da qui sarebbe nato un acceso diverbio culminato in una serie di coltellate al torace. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo, che hanno rintracciato l'aggressore che si era nascosto in casa. Dopo averlo bloccato, i militari hanno trovato nella lavatrice gli abiti sporchi di sangue. Il 29enne è stato arrestato per tentato omicidio ed è stato portato in carcere, mentre il 35enne è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato sottoposto a intervento chirurgico a seguito della perforazione del polmone. La prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita.