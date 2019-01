Baciamano a Salvini, il video fa il giro del web

Ha fatto il giro del web un video nel quale si vede un uomo baciare la mano di Matteo Salvini in piazza Municipio ad Afragola, nel Napoletano. L'episodio è avvenuto all'arrivo del vicepremier e ministro dell'Interno nella piazza antistante il Comune di Afragola, dove si erano radunate alcune centinaia di persona in attesa di poter salutare Salvini. L'autore del baciamano si era già prodigato in diversi cori pro Salvini prima del suo arrivo. Subito dopo aver ricevuto il saluto dei presenti in piazza, e il baciamano dal suo fan, Salvini ha fatto il suo ingresso nel Municipio accompagnato dal sindaco Claudio Grillo e da prefetto, questore e comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli.