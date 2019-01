Bagnoli, pistola nascosta in un negozio: nei guai un 60enne

La polizia l'ha trovata in un incavo del muro perimetrale avvolta in una busta

NAPOLI. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Bagnoli hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 60 anni, responsabile del reato di detenzione abusiva di armi. Grazie ad un’attività info-investigativa i poliziotti hanno scoperto una pistola ieri pomeriggio in un esercizio commerciale di via Alessandro D’Alessandro. Era nascosta in un incavo del muro perimetrale avvolta in una busta. Oltre alla pistola, una Bernardelli, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche 11 cartucce cal. 38 ed altre 9 cal. 22. Non avendo l’uomo le necessarie autorizzazioni al possesso ed alla detenzione di armi e munizioni è stato denunciato. Pistola e cartucce sono state sequestrate.